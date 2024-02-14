Песков назвал неправдой готовность Путина заморозить конфликт с Киевом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию западных СМИ, что Владимир Путин выступил с предложением заморозить конфликт на Украине.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Россия предложила США прекратить огонь на Украине, но Вашингтон предложение отверг. «Нет, это неправда», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов прокомментировать публикацию агентства.

Издание утверждало, что Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях соприкосновения, при этом Россия оставляла за собой полученные в ходе спецоперации территории.

Анонимный российский источник заявил агентству, что с «американцами все развалилось», потому что Вашингтон не захотел давить на Киев. При этом Госдеп заявил, что США не вели переговоров с Россией о прекращении огня на Украине.