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Песков назвал неправдой готовность Путина заморозить конфликт с Киевом

Источник:
«Коммерсантъ»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию западных СМИ, что Владимир Путин выступил с предложением заморозить конфликт на Украине.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Россия предложила США прекратить огонь на Украине, но Вашингтон предложение отверг. «Нет, это неправда», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов прокомментировать публикацию агентства.

Издание утверждало, что Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях соприкосновения, при этом Россия оставляла за собой полученные в ходе спецоперации территории.

Анонимный российский источник заявил агентству, что с «американцами все развалилось», потому что Вашингтон не захотел давить на Киев. При этом Госдеп заявил, что США не вели переговоров с Россией о прекращении огня на Украине.

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Политика #Мир #Россия
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