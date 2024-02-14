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Назван опасный день недели с высокой активностью кибермошенников

Источник:
Sibnet.ru
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Пик рассылок фишинговых сообщений еженедельно приходится на вторник, в среднем в этот день россияне получают 19,7% от всех мошеннических сообщений за неделю, сообщил руководитель Центра кибербезопасности компании F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев.

Вторым по популярности днем среди мошенников является понедельник — в этот день отправляется 19,2% всех сообщений, пишет «Газета.Ru». В среду доля фишинговых писем составляет 19%. После этого начинается спад активности злоумышленников.

Самым безопасным днем является воскресенье — в этот день мошенники отправляют всего 7% потенциально опасных сообщений. По словам эксперта, основным средством доставки вредоносных файлов на компьютеры жертв являются фишинговые сообщения — их доля 98%.

«Тренд последнего года в фишинговых рассылках — это качественно составленные, продуманные письма-приманки, которые еще пару лет назад могли себе позволить только отдельные профессиональные участники киберпреступного мира или продвинутые группировки», — рассказал Каргалев.

Чаще всего во вредоносных вложениях скрываются программы для кражи с зараженных устройств логинов и паролей, а также других данных.

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