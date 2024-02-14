Российские разработчики создали аналог Tinder

Разработчики из Санкт-Петербурга создали аналог Tinder — сервис знакомств, который использует технологии искусственного интеллекта.

Пользователь сервиса сначала отвечает на пять вопросов голосовыми сообщениями. После этого нейросеть анализирует полученные образцы голоса по тесту Кеттелла и определяет характер человека.

Затем пользователь выбирает личностные характеристики, которые он хотел бы видеть у будущего избранника или избранницы. С помощью данной информации сервис начинает подбирать подходящих партнеров.

Понравившийся вариант достаточно лайкнуть и затем отправить голосовое сообщение. При обоюдном интереса пользователи начинают диалог, в дальнейшем они могут договориться о встрече.

В настоящее время сервис уже доступен на сайте и в мобильном приложении. Разработчики ищут инвестора, который бы обеспечил «российскому Tinder» быстрое развитие.