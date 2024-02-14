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Центробанк предложил лимит на внесение наличных в банкомате

Источник:
ТАСС
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Центробанк для борьбы с мошенниками предлагает ввести лимит на внесение наличных средств в банкомате с карт и приложений, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Сейчас многие граждане берут в банке кредиты, обналичивают их, потом приходят в банкомат и переводят средства на так называемый безопасный счет в другом банке, в действительности это оказывается счет преступника, отметила она.

«Чтобы этого не было, все-таки надо рассмотреть вопрос по установлению лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по таким токенизированным картам, по приложениям через терминал», — отметила Набиуллина.

Центробанк предлагает ввести лимит на внесение наличных в размере 1 миллиона рублей. Однако этот порог будет обсуждаться. Глава регулятора отметила, что из-за удобства российской финансовой системы многие теряют большие деньги на действиях мошенников.

По данным регулятора, в 2023 году банки отразили 34,8 миллиона попыток похитить деньги клиентов. Сумма несостоявшихся хищений — 5,8 триллиона рублей. При этом мошенникам удалось похитить у клиентов российских банков 15,8 миллиарда рублей.

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Экономика #Деньги
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