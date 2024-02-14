НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку

Источник:
Sibnet.ru
10300 7

Территория полигона ВСУ в Селидово после удара по из ракетного комплекса «Искандер-М» превратилась в мясорубку, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Одна ракета в кассетном исполнении накрывает площадь около 15 тысяч квадратных метров, или два футбольных поля. Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара», — написал Коц в своем телеграм-канале.

По его словам, удар был нанесен баллистическими ракетами с кассетной боевой частью. Каждая боеголовка оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, срабатывающими на высоте около десяти метров над поверхностью земли.

Об ударе по украинскому полигону в Селидово стало известно 13 февраля. По предварительным данным, на объекте могли находиться до 1,5 тысячи украинских военных, которые прибыли на учения.

Еще по теме
Российские военные захватили редкие дроны ВСУ
Азербайджан провел против Армении «операцию возмездия»
Солдаты ВСУ объяснили решение перейти на сторону России
США назвали причину увольнения Залужного
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадка со спичками стала популярной в Сети
Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку
Российские военные получили терминалы Starlink
Шольц высмеял интервью Путина
Обсуждение (7)
О самом главном
Идеи подарков: почему надо поздравлять с 14 февраля
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Шольц высмеял интервью Путина
39
Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах
27
Медведев дал уничижительную оценку новому главкому ВСУ
26
Россия взяла верх над Украиной благодаря «выученным урокам»
26
Чехия призвала ввести бессрочный запрет на выдачу виз россиянам