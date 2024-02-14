Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку

Территория полигона ВСУ в Селидово после удара по из ракетного комплекса «Искандер-М» превратилась в мясорубку, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Одна ракета в кассетном исполнении накрывает площадь около 15 тысяч квадратных метров, или два футбольных поля. Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара», — написал Коц в своем телеграм-канале.

По его словам, удар был нанесен баллистическими ракетами с кассетной боевой частью. Каждая боеголовка оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, срабатывающими на высоте около десяти метров над поверхностью земли.

Об ударе по украинскому полигону в Селидово стало известно 13 февраля. По предварительным данным, на объекте могли находиться до 1,5 тысячи украинских военных, которые прибыли на учения.