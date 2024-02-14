Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации за ряд преступлений против безопасности России, в том числе за распространение фейков о российской армии.

Закон позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ. Документ также предусматривает лишение почетных званий за распространение заведомо ложной информации о российской армии, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников призвал не путать закон с мерами, применявшимися в советское время. «Эта конфискация, "воспетая" и в художественных фильмах, и в литературе, и чуть что мы ее вспоминаем — такая конфискация не предполагается, у нас нет желания возвращаться к советской конфискации», — приводит его слова «Интерфакс».

По словам депутата Госдумы Ирины Паньшиной, закон говорит о конфискации имущества, полученного в результате распространения фейков и публичных призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, «если они совершены из корыстных побуждений, а также имущества, используемого для финансирования такой деятельности».