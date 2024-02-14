Регионам России дали право запрещать «наливайки»

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право регионам России запрещать продажу пива и других слабоалкогольных напитков в «наливайках», документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь региональные власти смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

Регионы смогут вводить требования о розничной продаже сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре при оказании услуг общественного питания только в барах, ресторанах, буфетах и кафе.

Регионы получат возможность ограничить время розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, исключая рестораны в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Ранее они могли ограничивать только продажу крепкого алкоголя.