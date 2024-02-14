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Экстрасенс Олег Шепс предложил Егору Криду фит

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Олега Шепса

Победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс недавно решил начать карьеру музыканта и предложил Егору Криду записать совместный трек.

«Го фит, бро», — коротко написал Олег Шепс в своем телеграм-канале под фотографией, где держит супер бокс от Егора Крида.

Для убедительности Шепс принял такую же позу, в которой запечатлен Крид на коробке супер бокса.

Олег Шепс занимался музыкой и до участия в «Битве экстрасенсов». Он выпускает песни в жанре поп, R&B, рэп. 9 февраля он выпустил сингл «Лед». Также у него есть совместные с братом Александром Шепсом песни.

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