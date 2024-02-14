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Фильм «Лед 3» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Лед 3» вышел в российский прокат в День Святого Валентина, 14 февраля. В новой части снялись Александр Петров и Мария Аронова.

По сюжету третьей части «Льда» дочь главного героя Саши Горина повзрослела и стремиться, как ее мама, попасть на Кубок льда. На фоне спортивной драмы развиваются и романтическая линия юной фигуристки — она влюбляется в московского хоккеиста.

Главные роли в фильме «Лед 3» сыграли Петров и Аронова, а роли молодых герое достались Анна Савранская (Надя Горина) и Степан Белозеров (Сергей Орлов).

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

Uynachalnica

А Артемовск входит в эту ипотечную зону, или там Авдеевка?

Peperz

Ни разу за все время не учавствовал.

Qprovessional

Хорошо что в Иркутске оставляют уже 12% налогов, а 88% забирают, мы очень рады что где то запускают почти...

snoo

Поможите, люди добрые!Сами мы не местные,Голодаем и скитаемся.