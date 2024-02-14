Медали за помощь СВО не помогли Блиновской выйти из СИЗО

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу блогера Елены Блиновской, но оставил ее меру пресечения без изменения.

Блиновская находится в СИЗО. Адвокат блогера пытался обжаловать решение суда, вернув прежнюю меру пресечения — домашний арест.

«Я мать четырех детей, я преподаю в вузе, у меня есть награды и медали за помощь СВО. Сейчас дети начали болеть. Для меня это тяжело. Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей», — обратилась к суду Блиновская по видеосвязи из СИЗО.

Суд оставил постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 22 января об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блиновской без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Блиновская обвиняется в неуплате налогов почти на 1 миллиард рублей и отмывании денег в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 и пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК). По ним Блиновской грозит до семи лет лишения свободы.