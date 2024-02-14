НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Новый главком ВСУ заявил о переходе Украины к обороне

Источник:
ТАСС
334 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли от попыток провести наступательные операции к обороне, заявил новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Ситуацию в настоящее время можно оценить как сложную. <...> Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции», — приводит ТАСС слова Сырского, сказанные им в интервью немецкому телеканалу ZDF

По словам его, в ходе оборонительных действий ВСУ, помимо прочего, будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны.

Сырский отметил, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева и посетовал на ее недостаточность.

«Нам не хватает поддержки, как я уже сказал, боеприпасов и техники», —  подчеркнул Сырский.

Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на эту должность Сырского, который до этого был командующим Сухопутными войсками ВСУ.

 

Тема: Военная операция на Украине
Солдаты ВСУ объяснили решение перейти на сторону России
Песков оценил использование терминалов Starlink российскими военными
Россия взяла верх над Украиной благодаря «выученным урокам»
Financial Times предсказала Украине финансовую катастрофу
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадка со спичками стала популярной в Сети
Российские военные получили терминалы Starlink
Шольц высмеял интервью Путина
Солдаты ВСУ объяснили решение перейти на сторону России
Обсуждение (1)
Картина дня
Новый главком ВСУ заявил о переходе Украины к обороне
Совбез России указал на трещину в ядерном потенциале США
Запад помешал Папе Римскому стать посредником по Украине
Сервис для онлайн-регистрации бизнеса заработает в России
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Шольц высмеял интервью Путина
34
Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах
27
Медведев дал уничижительную оценку новому главкому ВСУ
26
Россия взяла верх над Украиной благодаря «выученным урокам»
26
Чехия призвала ввести бессрочный запрет на выдачу виз россиянам