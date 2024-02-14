Новый главком ВСУ заявил о переходе Украины к обороне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли от попыток провести
наступательные операции к обороне, заявил новый главнокомандующий ВСУ Александр
Сырский.
«Ситуацию в настоящее время можно оценить как сложную.
<...> Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной
операции», — приводит ТАСС слова Сырского, сказанные им в интервью немецкому
телеканалу ZDF
По словам его, в ходе оборонительных действий ВСУ, помимо
прочего, будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и
радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны.
Сырский отметил, что перспективы ВСУ будут зависеть в том
числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева и посетовал на ее
недостаточность.
«Нам не хватает поддержки, как я уже сказал, боеприпасов и
техники», — подчеркнул Сырский.
Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский снял с
должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на эту должность
Сырского, который до этого был командующим Сухопутными войсками ВСУ.