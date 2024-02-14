Новый главком ВСУ заявил о переходе Украины к обороне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли от попыток провести наступательные операции к обороне, заявил новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Ситуацию в настоящее время можно оценить как сложную. <...> Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции», — приводит ТАСС слова Сырского, сказанные им в интервью немецкому телеканалу ZDF

По словам его, в ходе оборонительных действий ВСУ, помимо прочего, будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны.

Сырский отметил, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева и посетовал на ее недостаточность.

«Нам не хватает поддержки, как я уже сказал, боеприпасов и техники», — подчеркнул Сырский.

Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на эту должность Сырского, который до этого был командующим Сухопутными войсками ВСУ.