Запад помешал Папе Римскому стать посредником по Украине

Папа Римский Франциск готов выступить посредником по Украине, но Запад препятствует урегулированию конфликта, заявил посол России в Ватикане Иван Солтановский.

«После начала СВО мы получили от папы предложение о посредничестве в установлении диалога с украинской стороной, которое неоднократно было озвучено и впоследствии», — сказала ТАСС Солтановский.

По его словам, препятствием является отрицание необходимости переговоров как со стороны Киева, так и со стороны Запада, «безумно накачивающего киевский режим современными вооружениями, тем самым толкая его на продолжение военных авантюр».

Посол подчеркнул, что Святой Престол с самого начала кризиса «занимает нейтральную и взвешенную позицию». «Знаем, что папа Франциск не приемлет военные действия. Ценим его усилия по установлению долговечного и справедливого мира», — добавил российский посол.