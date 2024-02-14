НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Запад помешал Папе Римскому стать посредником по Украине

Источник:
ТАСС
419 1

Папа Римский Франциск готов выступить посредником по Украине, но Запад препятствует урегулированию конфликта, заявил посол России в Ватикане Иван Солтановский.

«После начала СВО мы получили от папы предложение о посредничестве в установлении диалога с украинской стороной, которое неоднократно было озвучено и впоследствии», — сказала ТАСС Солтановский.

По его словам, препятствием является отрицание необходимости переговоров как со стороны Киева, так и со стороны Запада, «безумно накачивающего киевский режим современными вооружениями, тем самым толкая его на продолжение военных авантюр».

Посол подчеркнул, что Святой Престол с самого начала кризиса «занимает нейтральную и взвешенную позицию». «Знаем, что папа Франциск не приемлет военные действия. Ценим его усилия по установлению долговечного и справедливого мира», — добавил российский посол.

Еще по теме
Совбез России указал на трещину в ядерном потенциале США
Politico сочла распад НАТО вопросом времени
МВД России объявило в розыск премьер‑министра Эстонии
Зеленский отправится в турне по Европе с просьбой об оружии
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадка со спичками стала популярной в Сети
Российские военные получили терминалы Starlink
Шольц высмеял интервью Путина
Солдаты ВСУ объяснили решение перейти на сторону России
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Шольц высмеял интервью Путина
34
Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах
27
Медведев дал уничижительную оценку новому главкому ВСУ
26
Россия взяла верх над Украиной благодаря «выученным урокам»
26
Чехия призвала ввести бессрочный запрет на выдачу виз россиянам