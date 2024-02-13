«Яндекс Браузер» получил функцию улучшения текста нейросетью

«Яндекс» представил обновление для фирменного браузера на базе нейросети YandexGPT под названием «Помощь с текстом». Функция уже доступна в последних версиях «Яндекс Браузера» для Windows, macOS и Linux.

Чтобы воспользоваться опцией, нужно выделить текстовый фрагмент. Функция работает в трех режимах: может проверить орфографию и знаки пунктуации, сократить текст или улучшить стиль, сообщает пресс-служба компании.

Улучшение текста работает на любом сайте, где есть текст — например, в почте, браузерной версии Telegram, постах и ответах на них в соцсетях. В будущем функция будет также работать в «Google Документах».

Пока поддерживается только русский язык. Для обучения нейросети «Яндекс» взял 5 тысяч текстов из открытого доступа, а затем вместе с редактором проверил их, составил инструкции, внес изменения и создал соответствующую модель для YandexGPT.