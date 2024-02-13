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Власти пересмотрят лимит беспошлинных онлайн-покупок

Источник:
РБК
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Власти обсуждают снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок для личного пользования. Рассматриваются несколько вариантов, вплоть до полной отмены лимита с последующим введением пошлины.

Минпромторг, Минфин и Федеральная таможенная служба настаивают на снижении порога, в то время как Торгово-промышленная палата, Федеральная антимонопольная служба, «Почта России» и крупные маркетплейсы выступают за сохранение лимита в 1000 евро, пишет РБК.

Минэкономразвития уточнило, что решение о продлении беспошлинного порога будет принято на уровне Совета Евразийской экономической комиссии после достижения консенсуса всех пяти стран Евразийского экономического союза.

С весны 2022 года, когда в ответ на западные санкции был введен лимит в 1000 евро, лимит продлевали дважды по инициативе России. Решение по новому продлению или пересмотру порога должно быть принято до 31 марта.

Крупные российские маркетплейсы считают, что снижение беспошлинного лимита негативно отразится как на покупателях, так и на бизнесе. Так, Ozon уже направил письмо в администрацию президента, в котором указывается на рост цен и сокращение ассортимента товаров в случае возвращения к порогу 200 евро.

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Asd10

Раньше могли типа игнорить, как ты игноришь задаваемые тебе вопросы и делать тупой вид што не в курсе,...

snoo

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Peperz

Ни разу за все время не учавствовал.

nicollaich

Цеивроппейцы превозмогают себя, но читают эту новость. Мышки, кактус и слёзки. Классика.