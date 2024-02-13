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Путин поручил запустить уникальную ипотеку в новых регионах

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичный рынок. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Уникальная программа будет действовать на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Сейчас льготная ипотека на вторичку доступна только на Дальнем Востоке и в Арктике.

По действующим сейчас в новых регионах условиям кредит с первоначальным взносом 10% может быть выдан на срок до 20 лет, в размере до 6 миллионов рублей и по ставке 2%. Однако программа пока действует только на новостройки.

Поручения правительству даны по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции, прошедшей 14 декабря 2023 года. Тогда Путин отметил, что льготная ипотека для новых регионов в 2% уже есть, но действует она только на новое жилье, которого «там строится пока, мягко говоря, немного».

«Поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок — вот что надо сделать, и тогда это будет работать быстро, прямо сейчас начнет работать», — указал тогда глава государства.

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