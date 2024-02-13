Российские военные захватили редкие дроны ВСУ

Российские военнослужащие на запорожском направлении захватили редкие образцы дронов Вооруженных сил Украины и новое навесное оборудование для беспилотных летательных аппаратов.

«В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе, или FPV», — рассказал РИА Новости специалист подразделения по борьбе с дронами Вооруженных сил РФ.

Отмечается, что в руки российским экспертам попало приспособление для сброса снарядов, оборудованное четырьмя слотами. Благодаря им дрон становится многоразовым и может нести сразу четыре снаряда.

В настоящее время российские специалисты изучают тактико-технические характеристики БПЛА противника, чтобы более эффективно им противодействовать.