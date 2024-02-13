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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные захватили редкие дроны ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военнослужащие на запорожском направлении захватили редкие образцы дронов Вооруженных сил Украины и новое навесное оборудование для беспилотных летательных аппаратов.

«В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе, или FPV», — рассказал РИА Новости специалист подразделения по борьбе с дронами Вооруженных сил РФ.

Отмечается, что в руки российским экспертам попало приспособление для сброса снарядов, оборудованное четырьмя слотами. Благодаря им дрон становится многоразовым и может нести сразу четыре снаряда.

В настоящее время российские специалисты изучают тактико-технические характеристики БПЛА противника, чтобы более эффективно им противодействовать.

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Оборона #Оружие #Конфликты
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Топ комментариев

Asd10

Раньше могли типа игнорить, как ты игноришь задаваемые тебе вопросы и делать тупой вид што не в курсе,...

Иркут 69

Вообще то да... Или память дырявая?

nicollaich

Цеивроппейцы превозмогают себя, но читают эту новость. Мышки, кактус и слёзки. Классика.

pepelmetal

А почтовых голубей им когда начнут продавать ?