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Биткоин пробил «психологический потолок»

Источник:
Sibnet.ru
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Биткойн продолжает дорожать во вторник после того, как днем ранее курс криптовалюты превысил психологический порог в 50 тысяч долларов впервые с декабря 2021 года.

После кратковременно спада котировки криптовалюты снова пошли вверх, в настоящее время стоимость токена составляет 49 995 долларов, следует из данных CoinDesk. За последние семь сессий криптовалюта прибавила в цене на 11%.

Поддержку биткойну оказывает тот факт, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США официально одобрила запуск 11 первых инвестиционных бирж, инвестирующих напрямую в биткойн, пишет MarketWatch.

Цена биткойна может достичь 160 тысяч долларов к концу 2024 года и 350 тысяч долларов во второй половине 2025 года, полагает Марк Коннорс, глава отдела исследований в компании 3iQ, занимающейся управлением цифровыми активами.

Стоимость всех биткойнов, находящихся в обращении в мире, в понедельник составила 977 миллиардов долларов. По оценкам участников рынка, на этой неделе показатель может превысить 1 триллион долларов.

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Asd10

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snoo

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Peperz

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nicollaich

Цеивроппейцы превозмогают себя, но читают эту новость. Мышки, кактус и слёзки. Классика.