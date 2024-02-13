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Politico сочла распад НАТО вопросом времени

Источник:
ТАСС
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Евросоюз больше не может полагаться на США в вопросах безопасности, исход выборов американского президента определит, насколько быстро НАТО распадется, считает журналист газеты Politico Мэттью Карничниг.

«На данном этапе практически неважно, победит ли [Дональд Трамп] на выборах в США. Европа осталась одна. Единственный вопрос, на который ответят результаты голосования, — это насколько быстро произойдет распад НАТО», — приводит ТАСС мнение Карничнига.

По его словам, администрация Джо Байдена, безусловно, оспорила бы этот тезис, отметив, что «НАТО ничего не будет угрожать», если победит действующий президент США. «Но как долго это продлится?» — спрашивает журналист.

Он отмечает, что принцип MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой» — политический лозунг) «еще некоторое время останется существенным фактором в американской политике, в связи с этим возникает опасность, что «наследник Трампа из рядов республиканцев продолжит антинатовскую линию».

«Это риск, который Европа не может позволить себе игнорировать», — заключает.

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