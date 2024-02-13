Азербайджан провел против Армении «операцию возмездия»

Подразделения войск Государственной пограничной службы Азербайджана провели военную операцию на границе с Арменией, атаковав пост Вооруженных сил Армении в районе населенного пункта Неркин-Анда в Сюникской области.

В результате операции боевой пост армянских военных был полностью уничтожен. Баку назвал происходящее «операцией возмездия». Минобороны Армении подтвердило гибель четырех военнослужащих, еще один получил ранения.

«На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на условной государственной границе Азербайджан — Армения, отныне будем отвечать более серьезными и решительными мерами», — говорится в сообщении пресс-службы пограничной службы Азербайджана.

12 февраля на границе армянский снайпер ранил азербайджанского военнослужащего. Его эвакуировали в медучреждение на вертолете. Ситуация была зафиксирована камерами видеонаблюдения. Кроме того, в этот же день подразделения ВС Армении со своих позиций обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.