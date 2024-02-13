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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Азербайджан провел против Армении «операцию возмездия»

Источник:
Calibr.az
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Подразделения войск Государственной пограничной службы Азербайджана провели военную операцию на границе с Арменией, атаковав пост Вооруженных сил Армении в районе населенного пункта Неркин-Анда в Сюникской области.

В результате операции боевой пост армянских военных был полностью уничтожен. Баку назвал происходящее «операцией возмездия». Минобороны Армении подтвердило гибель четырех военнослужащих, еще один получил ранения.

«На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на условной государственной границе Азербайджан — Армения, отныне будем отвечать более серьезными и решительными мерами», — говорится в сообщении пресс-службы пограничной службы Азербайджана.

12 февраля на границе армянский снайпер ранил азербайджанского военнослужащего. Его эвакуировали в медучреждение на вертолете. Ситуация была зафиксирована камерами видеонаблюдения. Кроме того, в этот же день подразделения ВС Армении со своих позиций обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

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Оборона #Конфликты
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Топ комментариев

Asd10

Раньше могли типа игнорить, как ты игноришь задаваемые тебе вопросы и делать тупой вид што не в курсе,...

Иркут 69

Вообще то да... Или память дырявая?

nicollaich

Цеивроппейцы превозмогают себя, но читают эту новость. Мышки, кактус и слёзки. Классика.

pepelmetal

А почтовых голубей им когда начнут продавать ?