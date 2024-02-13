Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах

Центризбирком получил отказ от кандидата на должность президента Владимира Путина от участия в совместных агитационных мероприятиях, сообщила секретарь избиркома Наталья Бударина.

«В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях», — цитирует Бударину РИА Новости.

Центризбирком 29 января зарегистрировал Путина кандидатом на выборах, он примет в них участие как самовыдвиженец. ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Путина в декабре 2023 года.

Выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта. Кроме Путина, к участию в выборах допущены Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»).