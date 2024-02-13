Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье премьер-министра Эстонии Каю Каллас, следует из базы розыска МВД РФ.

«Каллас Кая. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. Статья Уголовного кодекса не указывается. Также в базе МВД России значится карточка на госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Он также разыскивается по статье УК РФ.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении Каллас и Петеркопа «возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам». «В рамках этого дела они объявлены в розыск», — сказал собеседник агентства.

СК РФ ранее заочно привлек в качестве обвиняемых по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам более 170 иностранных граждан, в том числе граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины.