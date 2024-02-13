НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МВД России объявило в розыск премьер‑министра Эстонии

Источник:
ТАСС
721 8

Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье премьер-министра Эстонии Каю Каллас, следует из базы розыска МВД РФ.

«Каллас Кая. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. Статья Уголовного кодекса не указывается. Также в базе МВД России значится карточка на госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Он также разыскивается по статье УК РФ.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении Каллас и Петеркопа «возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам». «В рамках этого дела они объявлены в розыск», — сказал собеседник агентства.

СК РФ ранее заочно привлек в качестве обвиняемых по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам более 170 иностранных граждан, в том числе граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины.

Еще по теме
Politico сочла распад НАТО вопросом времени
Зеленский отправится в турне по Европе с просьбой об оружии
Чехия призвала ввести бессрочный запрет на выдачу виз россиянам
Кремль оценил истерику Запада на интервью Путина
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадка со спичками стала популярной в Сети
Российские военные получили терминалы Starlink
Шольц высмеял интервью Путина
Самое важное из «американского» интервью Путина
Обсуждение (8)
О самом главном
Идеи подарков: почему надо поздравлять с 14 февраля
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Раньше могли типа игнорить, как ты игноришь задаваемые тебе вопросы и делать тупой вид што не в курсе,...

Иркут 69

Вообще то да... Или память дырявая?

nicollaich

Цеивроппейцы превозмогают себя, но читают эту новость. Мышки, кактус и слёзки. Классика.

pepelmetal

А почтовых голубей им когда начнут продавать ?