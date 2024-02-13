Комедийный сериал «Как Деревянко Ломоносова играл» выйдет на СТС

Сериал «Как Деревянко Ломоносова играл» покажет, как режиссер Клим Шипенко снимает фильм про Ломоносова. Премьера состоится 26 февраля на СТС.

По сюжету, Клим Шипенко снимает фильм про Ломоносова с Павлом Деревянко в главной роли. Но актера настигает творческий кризис, и за вдохновением он отправляется на родину ученого, которого видит в своих фантазиях.

Павел селится в доме Беловых, глава которых Егор (Антон Богданов) зарабатывает физическим трудом. Появление Деревянко меняет привычный уклад местных: Егор боится потерять жену Машу (Вероника Васант), их дочь Полина (Варвара Володина) влюбляется в знаменитость, а депутат Холмогор (Артем Волобуев) строит предвыборную компанию с помощью звезды.

«Здесь мой Деревянко хоть и парень хороший, но капризный и местами высокомерный. Вот над этим и хотелось посмеяться», — цитирует Деревянко пресс-служба канала СТС.

Премьера сериала «Как Деревянко Ломоносова играл» состоится 26 февраля в 19:30 на канале СТС.