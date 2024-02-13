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Комедийный сериал «Как Деревянко Ломоносова играл» выйдет на СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТС

Сериал «Как Деревянко Ломоносова играл» покажет, как режиссер Клим Шипенко снимает фильм про Ломоносова. Премьера состоится 26 февраля на СТС.

По сюжету, Клим Шипенко снимает фильм про Ломоносова с Павлом Деревянко в главной роли. Но актера настигает творческий кризис, и за вдохновением он отправляется на родину ученого, которого видит в своих фантазиях.

Павел селится в доме Беловых, глава которых Егор (Антон Богданов) зарабатывает физическим трудом. Появление Деревянко меняет привычный уклад местных: Егор боится потерять жену Машу (Вероника Васант), их дочь Полина (Варвара Володина) влюбляется в знаменитость, а депутат Холмогор (Артем Волобуев) строит предвыборную компанию с помощью звезды.

«Здесь мой Деревянко хоть и парень хороший, но капризный и местами высокомерный. Вот над этим и хотелось посмеяться», — цитирует Деревянко пресс-служба канала СТС.

Премьера сериала «Как Деревянко Ломоносова играл» состоится 26 февраля в 19:30 на канале СТС.

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Топ комментариев

Asd10

Раньше могли типа игнорить, как ты игноришь задаваемые тебе вопросы и делать тупой вид што не в курсе,...

Иркут 69

Вообще то да... Или память дырявая?

nicollaich

Цеивроппейцы превозмогают себя, но читают эту новость. Мышки, кактус и слёзки. Классика.

pepelmetal

А почтовых голубей им когда начнут продавать ?