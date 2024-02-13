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Банк России наведет порядок в покупках с бесплатными рассрочками

Источник:
РБК
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Банк России рассматривает возможность введения предельной суммы бесплатной рассрочки, предоставляемой сервисами BNPL (buy now, pay later — покупай сейчас, плати потом).

«Платная рассрочка, по сути, является потребкредитом, и регулирование здесь не должно отличаться от регулирования в потребительском кредитовании», — рассказали РБК в Банке России.

Как отметили в ЦБ, предоставлять такую рассрочку должны профессиональные кредиторы. Речь идет о ситуациях, когда с клиента взимают комиссию за подключение услуги рассрочки.

«Вторая модель — бесплатная рассрочка. Здесь мы обсуждаем возможность предоставления такой услуги специализированными операторами рассрочки. В таком случае для них будут установлены требования, обеспечивающие защиту прав потребителей», — отметили в ЦБ. 

Введение же предельной суммы бесплатной рассрочки рассматривается Банком России, как мера ограничения роста долговой нагрузки заемщиков 

Президент Владимир Путин поручил до 1 июня определить механизм защиты прав граждан при покупке товаров с использованием рассрочки по аналогии с потребительским кредитованием.

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Топ комментариев

Asd10

Раньше могли типа игнорить, как ты игноришь задаваемые тебе вопросы и делать тупой вид што не в курсе,...

Иркут 69

Вообще то да... Или память дырявая?

nicollaich

Цеивроппейцы превозмогают себя, но читают эту новость. Мышки, кактус и слёзки. Классика.

pepelmetal

А почтовых голубей им когда начнут продавать ?