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Премьеру фильма-сказки «Летучий корабль» перенесли

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм-сказка «Летучий корабль» не выйдет 7 марта, как заявлялось ранее. Премьеру перенесли на две недели вперед.

Премьера сказки «Летучий корабль» состоится 21 марта, когда у школьников начнутся весенние каникулы.

В фильме рассказана известная история любви матроса Ивана и принцессы Забавы. 

Картину снимали больше четырех лет, поскольку пришлось вносить изменения в актерском составе: съемки завершили до начала СВО, а после убрали нескольких актеров, критиковавших спецоперацию.

В окончательном варианте фильма «Летучий корабль» снялись Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

GammiPluh

Кое кто сейчас выдвинет свое противоположенное "экспертное" мнение

Иркут 69

Вообще то да... Или память дырявая?

Asd10

Это и ёжику понятно как два пальца об асфальт. Ещё бы стравить Россию и Китай, и тогда у НАТО всё получится....

Asd10

Раньше могли типа игнорить, как ты игноришь задаваемые тебе вопросы и делать тупой вид што не в курсе,...