Премьеру фильма-сказки «Летучий корабль» перенесли

Фильм-сказка «Летучий корабль» не выйдет 7 марта, как заявлялось ранее. Премьеру перенесли на две недели вперед.

Премьера сказки «Летучий корабль» состоится 21 марта, когда у школьников начнутся весенние каникулы.

В фильме рассказана известная история любви матроса Ивана и принцессы Забавы.

Картину снимали больше четырех лет, поскольку пришлось вносить изменения в актерском составе: съемки завершили до начала СВО, а после убрали нескольких актеров, критиковавших спецоперацию.

В окончательном варианте фильма «Летучий корабль» снялись Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш.