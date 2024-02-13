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Вышел первый трейлер фильма Marvel «Дэдпул и Росомаха»

Источник:
Sibnet.ru
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Студия Mavel Entertainment вып3устила первый официальный тизер-трейлер продолжения приключений Дэдпула.

Новый фильм получил название «Дэдпул и Росомаха». К своим ролям вернулись Райан Рейнольдс и Хью Джекман.

В трейлере показали, как во время празднования дня рождения к Уэйду Уилсону (Дэдпулу) заявляются сотрудники Управления временными изменениями, похищают его и предлагают стать спасителем вселенной.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» выйдет в мировой прокат 26 июля. Официального проката в России не будет из-за санкций.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

GammiPluh

Кое кто сейчас выдвинет свое противоположенное "экспертное" мнение

Иркут 69

Вообще то да... Или память дырявая?

Asd10

Это и ёжику понятно как два пальца об асфальт. Ещё бы стравить Россию и Китай, и тогда у НАТО всё получится....

Asd10

Раньше могли типа игнорить, как ты игноришь задаваемые тебе вопросы и делать тупой вид што не в курсе,...