Вышел первый трейлер фильма Marvel «Дэдпул и Росомаха»

Студия Mavel Entertainment вып3устила первый официальный тизер-трейлер продолжения приключений Дэдпула.

Новый фильм получил название «Дэдпул и Росомаха». К своим ролям вернулись Райан Рейнольдс и Хью Джекман.

В трейлере показали, как во время празднования дня рождения к Уэйду Уилсону (Дэдпулу) заявляются сотрудники Управления временными изменениями, похищают его и предлагают стать спасителем вселенной.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» выйдет в мировой прокат 26 июля. Официального проката в России не будет из-за санкций.