Зеленский отправится в турне по Европе с просьбой об оружии

Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить поездку в несколько стран Западной Европы для ускорения выделения военной помощи, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Зеленский должен посетить Германию и Францию. Обсуждается поездка в Великобританию. Ожидается, что он примет участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, рассказали источники.

По их словам, Зеленскому нужно обосновать более быструю передачу военной помощи, поскольку запасы вооружений и боеприпасов на Украине сократились до критического уровня.

Источники также отметили, что президент Украины будет настаивать на предоставлении гарантий безопасности от Группы семи (G7).