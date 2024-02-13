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Собчак решила судиться с НТВ из-за фильма о ней

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @xenia_sobchak

Ведущая Ксения Собчак высказалась о серии фильмов на НТВ, где обсуждается ее личная жизнь. Она решила судиться с телеканалом.

Фильм под названием «Осторожно, Собчак. Тайны кровавой барыни» вышел на телеканале НТВ 11 февраля. А фильм «Собчак. На личность» — днем ранее. В фильмах журналисты телеканала рассказывают о зарубежной недвижимости журналистки и обсуждают подробности ее биографии.

«Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей. Бессмысленно, наверное, но вдруг», — написала Собчак в телеграм-канале.

Кроме этого ведущая высмеяла попытку НТВ ее очернить. Она считает, что телеканал не сумел найти на нее компромата и просто вывернул наизнанку ее же публикации в открытом доступе.

«Вся "расследовательская" информация о моих домах и перемещениях взята из моих же соцсетей (я ничего не скрываю). Но под тревожную музыку и с фирменной нтвшной подачей даже то, что за февралем последует март, становится разоблачением мирового масштаба», — написала Собчак.

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