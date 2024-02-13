Чехия призвала ввести бессрочный запрет на выдачу виз россиянам

Чехия рассматривает возможность продления запрета на выдачу виз и видов на жительство (ВНЖ) россиянам и белорусам, с таким предложением выступил МИД страны.

Запрет на выдачу виз и видов на жительство в Чехии россиянам и белорусам может стать бессрочным, приводит РБК сообщение чешских СМИ.

Запрет для россиян Чехия ввела сразу после начала российской военной операции на Украине, в июне 2022 года она продлила его действие до марта 2023-го, а потом до марта нынешнего года. Исключение было сделано для поездок с гуманитарной целью.

Остается несколько случаев, когда остается возможным получение визы. Например, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или ЕС либо иностранца, имеющего чешский ВНЖ. Еще одно исключение составляют те заявители, чье пребывание «отвечает интересам Чешской Республики».

В сентябре 2022-го Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. ЕС решил усложнить сам процесс выдачи виз.