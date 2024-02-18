Соединенные Штаты ведут «либеральный мир» в пропасть, к такому выводу в своей книге «Поражение Запада» пришел Известный французский социолог Эммануэль Тодд.

Большая часть мира ни в малейшей степени не верит в то, что Украина и Вашингтон олицетворяют свободу и прогресс, а Москва — тиранию, приводит выдержки из книги американское издание The American Conservative.

По мнению Тодда, экономическая модель, обеспечивающая массовое потребление на Западе посредством вывода промышленного производства в страны третьего мира, больше не приветствуется элитами глобального Юга. Эту модель не любит и рабочий класс на Западе, добавляет социолог.

Он отмечает, что ЛГБТ-революция (запрещенная в России экстремистская организация) ознаменовала окончательный конец христианства как доминирующей моральной силы на Западе.

Большая часть населения планеты считает, что с трансгендерством Запад «сошел с ума». Тодд утверждает, что «утверждение о том, что мужчина может стать женщиной, а женщина — мужчиной, пронизано ложью».

Америка больше не является национальным государством, а представляет собой нигилистическую империю, восставшую против собственного прошлого, с правящей элитой, открыто враждебной к традициям страны, заключает ученый.