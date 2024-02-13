Магнитная буря накроет Землю 13 февраля и продлится двое суток, есть вероятность северного сияния, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«С Солнца были выброшены крупные массы вещества, которые придут к Земле в ночь с понедельника на вторник. По предварительному прогнозу, ожидается продолжительное ухудшение геомагнитной обстановки длительностью около двух суток, которое затронет 13 и 14 февраля», — рассказал РИА Новости Богачев

Согласно расчетам, пик бури придется на середину вторника. При этом ученые прогнозируют, что геомагнитные возмущения не должны превысить уровень G2 — средней интенсивности.

Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание.