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Магнитная буря накроет Землю 13 февраля

Источник:
РИА Новости
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Магнитная буря на Земле
Геомагнитная буря
Фото: NASA

Магнитная буря накроет Землю 13 февраля и продлится двое суток, есть вероятность северного сияния, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«С Солнца были выброшены крупные массы вещества, которые придут к Земле в ночь с понедельника на вторник. По предварительному прогнозу, ожидается продолжительное ухудшение геомагнитной обстановки длительностью около двух суток, которое затронет 13 и 14 февраля», — рассказал РИА Новости Богачев

Согласно расчетам, пик бури придется на середину вторника. При этом ученые прогнозируют, что геомагнитные возмущения не должны превысить уровень G2 — средней интенсивности.

Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание.

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Топ комментариев

GammiPluh

Кое кто сейчас выдвинет свое противоположенное "экспертное" мнение

Иркут 69

Вообще то да... Или память дырявая?

Asd10

Это и ёжику понятно как два пальца об асфальт. Ещё бы стравить Россию и Китай, и тогда у НАТО всё получится....

Asd10

Раньше могли типа игнорить, как ты игноришь задаваемые тебе вопросы и делать тупой вид што не в курсе,...