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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Карлсон исключил возможность победы Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Украина даже при поддержке западных стран не сможет взять верх над Россией, уверен американский журналист Такер Карлсон.

«Украина не сможет победить в конфликте с Россией, украинские военные не смогут даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов вытеснить российскую армию из Восточной Украины», — написал Карлсон на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, у Украины нет промышленного потенциала, «так же как его нет ни у НАТО, ни у США». «У нее нет людей, у России население на 100 миллионов больше, чем у Украины», — добавил журналист.

«Это означает, что дальнейшая поддержка украинских военных со стороны Запада означает только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики в США и особенно в Германии», — подчеркнул Карлсон.

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Топ комментариев

GammiPluh

Кое кто сейчас выдвинет свое противоположенное "экспертное" мнение

Иркут 69

Вообще то да... Или память дырявая?

Asd10

Это и ёжику понятно как два пальца об асфальт. Ещё бы стравить Россию и Китай, и тогда у НАТО всё получится....

Asd10

Раньше могли типа игнорить, как ты игноришь задаваемые тебе вопросы и делать тупой вид што не в курсе,...