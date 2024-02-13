Карлсон исключил возможность победы Украины

Украина даже при поддержке западных стран не сможет взять верх над Россией, уверен американский журналист Такер Карлсон.

«Украина не сможет победить в конфликте с Россией, украинские военные не смогут даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов вытеснить российскую армию из Восточной Украины», — написал Карлсон на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, у Украины нет промышленного потенциала, «так же как его нет ни у НАТО, ни у США». «У нее нет людей, у России население на 100 миллионов больше, чем у Украины», — добавил журналист.

«Это означает, что дальнейшая поддержка украинских военных со стороны Запада означает только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики в США и особенно в Германии», — подчеркнул Карлсон.