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Цыпленок-бройлер стал самым популярным продуктом в доставке

Источник:
Sibnet.ru
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Самым популярным продуктом, который чаще всего заказывали пользователи «Пятёрочки Доставки» в 2023 году, стал охлажденный цыпленок-бройлер, сообщили аналитики сервиса.

Цыпленок-бройлер вытеснил с первого места картофель, который был лидером в 2022 году. В топе у россиян также бананы, томаты, огурцы и сахар-песок. Среди лидеров оказалась и питьевая вода: ее заказывают часто, так как бутылки тяжело нести в руках или в пакетах.

Самыми востребованными среди непищевых товаров стали наполнитель для кошачьего туалета и туалетная бумага в блоках. Это говорит о том, что покупателям в целом удобна доставка тяжелых или объемных товаров.

В 2023 году доставкой пользовался практически каждый второй взрослый россиянин — суммарное количество заказов за год достигло 49,2 миллиона.

Активнее всего их делали жители Татарстана, Воронежской, Свердловской, Ростовской и Ленинградской областей. Среди горожан чаще всего доставку выбирали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска.

Заказать доставку могут уже 94 миллионов жителей различных населенных пунктов, от крупных городов до сел, поселков и деревень, — это 83% взрослого населения всей России.

«Мы планируем расширять ассортимент, например развивать категорию готовой горячей еды, разрабатываем новые скидочные предложения. Сегодня скорость нашей доставки составляет от 30 минут, и, чтобы она становилась еще быстрее, мы продолжаем оптимизировать работу с курьерами и сборщиками», — прокомментировал директор по омниканальности торговой сети «Пятёрочка» Мирослав Зубачевский.

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Топ комментариев

Asd10

Раньше могли типа игнорить, как ты игноришь задаваемые тебе вопросы и делать тупой вид што не в курсе,...

Иркут 69

Вообще то да... Или память дырявая?

nicollaich

Цеивроппейцы превозмогают себя, но читают эту новость. Мышки, кактус и слёзки. Классика.

pepelmetal

А почтовых голубей им когда начнут продавать ?