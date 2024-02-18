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Дефицит личного состава грозит ВСУ глобальным обвалом

Источник:
Military Watch Magazine
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Подбитый танк Т-64 ВСУ
Фото: teteria sonnna from Obukhiv, Ukraine / CC BY 2.0

Нехватка личного состава истощает передовые части Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подрывает их боевой дух, пишет американское военное издание Military Watch Magazine (MWM).

Украина продолжает сталкиваться с растущим дефицитом личного состава на передовой, причем проблема стоит настолько остро, что есть вероятность, что линия фронта вскоре может рухнуть, приводит Military Watch Magazine слова одного из украинских офицеров.

Украинские чиновники признавли экстремальные потери ВСУ. Военком Полтавской области Виталий Бережной заявил, что в подразделениях, которые осенью 2022 года состояли из 100 человек, в 2023-м оставалось по 10–20. «Все остальные – погибшие, раненые, выведенные из строя», — сказал он, отметив, что потери в частях достигают 80–90%.

Неназванный командир батальона механизированной бригады сообщил, что его подразделение потеряло 80%, из 200 пехотинцев осталось менее 40. По словам другого командира батальона, его пехотные роты укомплектованы примерно на 35%, и такая ситуация типична для других подразделений.

«Куда мы идем? Я не знаю. Радостного прогноза нет. Ничто не предвещает… Это закончится кучей смертей и глобальным провалом», — сказал украинский офицер.

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