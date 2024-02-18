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Французы с каждым годом все меньше занимаются сексом

Источник:
France Bleu
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«Сексуальная рецессия» докатилась и до Франции — большинство французов занимается любовью едва ли не раз в год, приводит издание France Bleu результаты опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения.

Как минимум раз за последние 12 месяцев в половую связь вступали 76% французов. Этот показатель на 15% ниже, чем в 2006 году, когда на эту тему проводилось предыдущее большое исследование.

Тенденция к снижению либидо затрагивает как мужчин —78% занимались любовью в течение последних 12 месяцев, — так и женщин, для них цифры составляют 74%.

Этот феномен подтверждается также частотой еженедельных интимных контактов: сексом занимаются все реже. В 2024 году 43% французов заявили о том, что вступают в половые отношения один раз в неделю — и это против 58% в 2009 году.

Эксперты объяснили это «усилением диссонанса между супружеством и сексом». Более половины взрослых женщин (54%) и 42% мужчин говорят, что могли бы состоять с кем-то в исключительно платонических отношениях.

Молодежи же порой не хватает смелости, чтобы начать заводить знакомства. Кроме того, они живут в мире, где воздержание или асексуальность принимаются и иногда даже ставятся как ценность.

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Топ комментариев

Antichrist1688

Молодцы партизаны. Спасли много жизней с обоих сторон. Хотя кого я обманываю главное в наших военных...

Asd10

Значит пригорает. Это хорошо. 😊

GammiPluh

Все еще не дошло что они впрягаются не за Украину, а просто против России? Всем плевать что с Украиной...

Kukuh88

Надо им за Маккейна и за королеву предъявить)