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Microsoft отказалась от выпуска Windows 12

Источник:
«Лента.ру»
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Microsoft отказалась от выпуска Windows 12, вместо нее выйдет глобальное обновление Windows 11, сообщают инсайдеры.

Эксперты обнаружили информацию об этом в журнале изменений сборки Windows 11. В нем говорится, что 24H2 окажется следующим крупным ежегодным обновлением, приводит «Лента.ру» материал Insider Preview.

Это может с большой долей вероятности означать, что Microsoft отказалась от выпуска Windows 12 в 2024 году.

Инсайдеры полагают, что корпорация не будет выпускать два крупных апдейта — обновление Windows 11 и новое поколение ОС — в один год.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ну смех без причины это всем известно что признак дурачины. Украина вон тоже много смеялась и на площадях...

pepelmetal

Не мешало бы им каждому "репарации" в виде ланцетов отправить

mosquito__2010

Дак на недоумков это интервью и не рассчитано. А 120 миллионов как минимум по всему миру уже посмотрело....

GammiPluh

Они по другому не умеют, недостаток образования сказывается