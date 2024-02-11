Microsoft отказалась от выпуска Windows 12, вместо нее выйдет глобальное обновление Windows 11, сообщают инсайдеры.

Эксперты обнаружили информацию об этом в журнале изменений сборки Windows 11. В нем говорится, что 24H2 окажется следующим крупным ежегодным обновлением, приводит «Лента.ру» материал Insider Preview.

Это может с большой долей вероятности означать, что Microsoft отказалась от выпуска Windows 12 в 2024 году.

Инсайдеры полагают, что корпорация не будет выпускать два крупных апдейта — обновление Windows 11 и новое поколение ОС — в один год.