Эксперт рассказал о потери танками роли на поле боя

Танк, как показал опыт спецоперации на Украине, все больше превращается «в повозку для пушки», выполняя артиллерийские задачи, в том числе с закрытых позиций, считает военный эксперт Виктор Мураховский.

«Часто танки применяются по одиночке в рамках отдельных боевых стычек, что также приводит к специфической, нетанковой тактике», — сказал Мураховский в интервью РИА Новости.

По его словам, остро встал вопрос защиты танка от малых беспилотников противника, барражирующих боеприпасов и FPV-дронов. «Также нужно кардинально решить проблемы противоминной защиты танка и преодоления им минных полей», — добавил эксперт.

Он отметил, что нужно совершенствовать тактику применения танков в составе подразделений в современном бою, а не действовать одиночными машинами.

«Необходимо обеспечить массовое или хотя бы групповое применение танков в рамках максимально эффективного взаимодействия их с пехотой, артиллерией и средствами ПВО», — подчеркнул Мураховский.