Эксперт рассказал о потери танками роли на поле боя

Танк, как показал опыт спецоперации на Украине, все больше
превращается «в повозку для пушки», выполняя артиллерийские задачи, в том числе
с закрытых позиций, считает военный эксперт Виктор Мураховский.
«Часто танки применяются по одиночке в рамках отдельных
боевых стычек, что также приводит к специфической, нетанковой тактике», —
сказал Мураховский в интервью РИА Новости.
По его словам, остро встал вопрос защиты танка от малых
беспилотников противника, барражирующих боеприпасов и FPV-дронов. «Также нужно
кардинально решить проблемы противоминной защиты танка и преодоления им минных
полей», — добавил эксперт.
Он отметил, что нужно совершенствовать тактику применения
танков в составе подразделений в современном бою, а не действовать одиночными
машинами.
«Необходимо обеспечить массовое или хотя бы групповое
применение танков в рамках максимально эффективного взаимодействия их с
пехотой, артиллерией и средствами ПВО»,