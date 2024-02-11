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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Эксперт рассказал о потери танками роли на поле боя

Источник:
РИА Новости
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Танк, как показал опыт спецоперации на Украине, все больше превращается «в повозку для пушки», выполняя артиллерийские задачи, в том числе с закрытых позиций, считает военный эксперт Виктор Мураховский.

«Часто танки применяются по одиночке в рамках отдельных боевых стычек, что также приводит к специфической, нетанковой тактике», — сказал Мураховский в интервью РИА Новости.

По его словам, остро встал вопрос защиты танка от малых беспилотников противника, барражирующих боеприпасов и FPV-дронов. «Также нужно кардинально решить проблемы противоминной защиты танка и преодоления им минных полей», — добавил эксперт.

Он отметил, что нужно совершенствовать тактику применения танков в составе подразделений в современном бою, а не действовать одиночными машинами.

«Необходимо обеспечить массовое или хотя бы групповое применение танков в рамках максимально эффективного взаимодействия их с пехотой, артиллерией и средствами ПВО», — подчеркнул Мураховский.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ну смех без причины это всем известно что признак дурачины. Украина вон тоже много смеялась и на площадях...

pepelmetal

Не мешало бы им каждому "репарации" в виде ланцетов отправить

mosquito__2010

Дак на недоумков это интервью и не рассчитано. А 120 миллионов как минимум по всему миру уже посмотрело....

GammiPluh

Они по другому не умеют, недостаток образования сказывается