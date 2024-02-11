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Профессор медицины из США указал на симптомы деменции у Байдена

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден
Фото: The White House

Растущее число оговорок президента США Джо Байдена указывает на развитие у него возрастной деменции , считает профессор медицины Университета Джонса Хопкинса Марти Макари.

«Любой человек путает слова и совершает ошибки. Но то, что мы видим — это значительное ухудшение речи и провалы в памяти, и это случается все чаще», — сказал профессор в интервью Fox News.

Он отметил, что это вызывает озабоченность. «На наших глазах наблюдается снижение когнитивных функций. Разница с тем, что есть сейчас и что было пять лет назад, очевидна, и это печально», — сказал Макари.

По его словам, стабилизация состояния Джо Байдена «крайне маловероятна». «Это, очевидно, возрастная деменция и люди обеспокоены тем, что это может повлиять на его деятельность», — подчеркнул профессор.

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