Температурный рекорд в плюс 6 градусов зафиксирован в Красноярске

Температурный рекорд в плюс шесть градусов установлен в Красноярске. Последний раз такая погода была в городе 88 лет назад, говорится на сайте Гидрометцентра.

«Максимальная температура шесть градусов — 1936 г. (по данным за 95 лет)», — сказано на сайте. Тогда тоже в Красноярске фиксировались осадки в виде дождя.

Плюсовая температура в субботу, 10 февраля фиксировалась также в других сибирских регионах. При этом регистрировался сильный ветер и осадки.

На смену аномальному теплу в Сибирь возвращается холодная погода с морозами до минус 20 градусов.