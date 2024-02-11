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Температурный рекорд в плюс 6 градусов зафиксирован в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Температурный рекорд в плюс шесть градусов установлен в Красноярске. Последний раз такая погода была в городе 88 лет назад, говорится на сайте Гидрометцентра.

«Максимальная температура шесть градусов — 1936 г. (по данным за 95 лет)», — сказано на сайте. Тогда тоже в Красноярске фиксировались осадки в виде дождя.

Плюсовая температура в субботу, 10 февраля фиксировалась также в других сибирских регионах. При этом регистрировался сильный ветер и осадки.

На смену аномальному теплу в Сибирь возвращается холодная погода с морозами до минус 20 градусов.

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Жизнь #Погода
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ну смех без причины это всем известно что признак дурачины. Украина вон тоже много смеялась и на площадях...

pepelmetal

Не мешало бы им каждому "репарации" в виде ланцетов отправить

mosquito__2010

Дак на недоумков это интервью и не рассчитано. А 120 миллионов как минимум по всему миру уже посмотрело....

GammiPluh

Они по другому не умеют, недостаток образования сказывается