НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Завершена регистрация кандидатов на выборах президента России

Источник:
Sibnet.ru
781 6

Центризбирком России завершил этап регистрации кандидатов на выборах президента. За пост главы государства поборются четыре кандидата.

Участие в выборах примут действующий президент России, самовыдвиженец Владимир Путин, выдвиженец от партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов.

Анатолию Баташеву и Раде Русских было отказано по причине недостаточного количества подписей и отсутствия некоторых документов, необходимых для регистрации.

К концу этапа представления подписей трое претендентов выбыли из гонки по собственному желанию: Сергей Бабурин, Ирина Свиридова и Андрей Богданов.

Сергею Малинковичу и Борису Надеждину ЦИК отказал в регистрации на выборах из-за высокого процента брака в сданных подписях избирателей.

Выборы президента России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.


Еще по теме
Даванков занял второе место в предвыборном рейтинге
Интервью Путина предрекли эффект землетрясения
Путин наградил Кадырова очередным орденом
Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден быстрый способ «сломать» Windows 11
Польша пригрозила ликвидировать Калининградскую область
Российский танкист пощадил экипаж Bradley из-за сына
Названа самая продаваемая игра 2023 года
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Ну смех без причины это всем известно что признак дурачины. Украина вон тоже много смеялась и на площадях...

pepelmetal

Не мешало бы им каждому "репарации" в виде ланцетов отправить

mosquito__2010

Дак на недоумков это интервью и не рассчитано. А 120 миллионов как минимум по всему миру уже посмотрело....

GammiPluh

Они по другому не умеют, недостаток образования сказывается