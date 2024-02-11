Завершена регистрация кандидатов на выборах президента России

Центризбирком России завершил этап регистрации кандидатов на выборах президента. За пост главы государства поборются четыре кандидата.

Участие в выборах примут действующий президент России, самовыдвиженец Владимир Путин, выдвиженец от партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов.

Анатолию Баташеву и Раде Русских было отказано по причине недостаточного количества подписей и отсутствия некоторых документов, необходимых для регистрации.

К концу этапа представления подписей трое претендентов выбыли из гонки по собственному желанию: Сергей Бабурин, Ирина Свиридова и Андрей Богданов.

Сергею Малинковичу и Борису Надеждину ЦИК отказал в регистрации на выборах из-за высокого процента брака в сданных подписях избирателей.

Выборы президента России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.