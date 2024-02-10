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Физики разглядели распад ложного вакуума

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Итальянские физики зарегистрировали распад ложного вакуума — это процесс удалось увидеть в ферромагнитной сверхтекучей жидкости.

Переохлажденный газ представляет собой пример метастабильного состояния, переход из которого в основное состояние происходит из-за резонансного возникновения пузырьков. Их образование обычно происходит вокруг примесей в газе.

Такой процесс можно расширить на квантовые системы в целом — в такой модели метастабильное состояние, в котором начинают зарождаться пузырьки, называется ложный вакуум. Распад ложного вакуума в этом случае происходит за счет квантово-вакуумных флуктуаций.

Группа физиков провела эксперимент с переохлажденным газом, состоящим из атомов изотопа натрия-23. Газ удерживался в оптической ловушке и охлаждался до экстремально низкой температуры, при которой переходил в состояние конденсата Бозе — Эйнштейна.

Измерения полученной системы показало, что экспериментальная скорость образования пузырька истинного вакуума и частота распадов ложного вакуума совпадает с численными расчетами, сделанными в рамках теории.

По мнению ученых, это доказывает наблюдение распада ложного вакуума. При этом реальный процесс перехода материи из ложного вакуума в истинный будет означать гибель Вселенной, так как в результате выделится огромное количество энергии.

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