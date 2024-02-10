Даванков занял второе место в предвыборном рейтинге

ВЦИОМ опубликовал первый электоральный рейтинг кандидатов в президенты России. Первое место занял президент Владимир Путин с 75% голосов. На втором месте оказался Владислав Даванков («Новые люди»), за которого готовые проголосовать 5% избирателей.

Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР) получили в рейтинге по 4%. Еще 8% затруднились с ответом, по 2% респондентов выбрали прийти и испортить бюллетень либо вовсе не прийти на выборы.

Точно прийти на избирательные участки решили 62% опрошенных, еще 14%, скорее всего, придут, а скорее или точно не проголосуют 11%. Пообещали определиться ближе ко дню выборов 12% россиян, 1% не смог выбрать ответ.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них примут участие четыре кандидата. В случае победы Путина начнется его пятый президентский срок, который стал возможен после «обнуления» сроков в результате поправок Конституции.