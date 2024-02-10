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Даванков занял второе место в предвыборном рейтинге

Источник:
Sibnet.ru
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ВЦИОМ опубликовал первый электоральный рейтинг кандидатов в президенты России. Первое место занял президент Владимир Путин с 75% голосов. На втором месте оказался Владислав Даванков («Новые люди»), за которого готовые проголосовать 5% избирателей.

Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР) получили в рейтинге по 4%. Еще 8% затруднились с ответом, по 2% респондентов выбрали прийти и испортить бюллетень либо вовсе не прийти на выборы.

Точно прийти на избирательные участки решили 62% опрошенных, еще 14%, скорее всего, придут, а скорее или точно не проголосуют 11%. Пообещали определиться ближе ко дню выборов 12% россиян, 1% не смог выбрать ответ.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них примут участие четыре кандидата. В случае победы Путина начнется его пятый президентский срок, который стал возможен после «обнуления» сроков в результате поправок Конституции.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ну смех без причины это всем известно что признак дурачины. Украина вон тоже много смеялась и на площадях...

mosquito__2010

Дак на недоумков это интервью и не рассчитано. А 120 миллионов как минимум по всему миру уже посмотрело....

Xander.Box

Это у тебя ненависть к самому себе и ко всем окружающих тебя людей

-Керя-

Пескову опять сказать нечего будет.