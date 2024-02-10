Шольц высмеял интервью Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону в ходе встречи с главой США Джо Байденом, сообщается на сайте Белого дома.

«Мы увидели смехотворное интервью Путина. Он всегда говорит много лжи», — сказал Шольц в ходе переговоров с американским коллегой.

Похожее мнение канцлер высказал на своей странице в социальной сети X. «Российский президент насмехается над тем, что на самом деле делает Россия на Украине, и дает совершенно абсурдное объяснение причин этого конфликта», — написал он.

Интервью Путина Такеру Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Российский лидер в нем заявил, что Москва не начала конфликт с Украиной в 2022 году, а пытается закончить противостояние, которое началось в 2014 году.