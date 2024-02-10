Предсказано замерзание Европы из‑за климатического коллапса

Внезапный коллапс теплых течений Атлантического океана способен вызвать резкое похолодание на значительной части Европы, выяснили голландские ученые.

Климатологи провели моделирование с учетом множества факторов для отслеживания так называемой Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. Коллапс этого теплого течения кардинально изменит погоду во всем мире.

Всего за несколько десятилетий температура в северо-западной Европе понизится на 5-15 градусов, при этом жара в Южном полушарии значительно усилится, что изменит глобальный характер выпадения осадков и разрушит многие экосистемы.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция является частью сложной глобальной системы океанских течений, которые перемещают потоки соленой и теплой воды по всему земному шару на разных глубинах, что помогает регулировать температуру Земли.

Ключевым фактором в изменении динамики этой циркуляции служит движение вод вокруг южной оконечности Африки. Исследование показало, что циркуляция постепенно замедляется из-за поступления пресной воды от тающих льдов Арктики.