Верховный суд разрешил не возвращать подарки бывшим

Верховный суд России разъяснил, что подаренное во время незарегистрированных отношений имущество не является неосновательно полученным и не подлежит возврату при расставании.

Дарение подарков во время ухаживаний — часть личных отношений и не означает наличия гражданско-правовых обязательств между возлюбленными, говорится в определении суда, опубликованном РАПСИ.

С иском к бывшей возлюбленной в Верховный суд обратился мужчина — он пытался вернуть подаренный девушке iPhone, а также деньги, потраченные на ремонт ее квартиры и покупку бытовой техники, всего около 450 тысяч рублей.

«Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что они были переданы лицом, заведомо знавшим об отсутствии у него каких-либо обязательств перед получателем», — говорится в решении суда.