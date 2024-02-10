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Верховный суд разрешил не возвращать подарки бывшим

Источник:
Sibnet.ru
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Верховный суд России разъяснил, что подаренное во время незарегистрированных отношений имущество не является неосновательно полученным и не подлежит возврату при расставании.

Дарение подарков во время ухаживаний — часть личных отношений и не означает наличия гражданско-правовых обязательств между возлюбленными, говорится в определении суда, опубликованном РАПСИ.

С иском к бывшей возлюбленной в Верховный суд обратился мужчина — он пытался вернуть подаренный девушке iPhone, а также деньги, потраченные на ремонт ее квартиры и покупку бытовой техники, всего около 450 тысяч рублей.

«Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что они были переданы лицом, заведомо знавшим об отсутствии у него каких-либо обязательств перед получателем», — говорится в решении суда.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ну смех без причины это всем известно что признак дурачины. Украина вон тоже много смеялась и на площадях...

mosquito__2010

Дак на недоумков это интервью и не рассчитано. А 120 миллионов как минимум по всему миру уже посмотрело....

Xander.Box

Это у тебя ненависть к самому себе и ко всем окружающих тебя людей

-Керя-

Пескову опять сказать нечего будет.