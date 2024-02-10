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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Немецкие генералы тайно приехали в Киев

Источник:
Sibnet.ru
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Высокопоставленные немецкие офицеры приезжали в Киев в день отставки главкома ВСУ Валерия Залужного 8 февраля. В частности, украинскую столицу посетили генеральный инспектор бундесвера генерал-лейтенант Карстен Бройер и генерал-майор Кристиан Фрейдинг.

Генералов пригласил Залужный для «дальнейшего обмена информацией о текущих потребностях в сфере обороны и будущих военных задачах», пишет Bild. Известно, что Фрейдинг возглавляет специальный штаб по вопросам Украины в Минобороны Германии.

Бройера издание называет «доверенным лицом» министра обороны Бориса Писториуса. Должность генерального инспектора, самого высокопоставленного служащего немецких вооруженных сил, он занял весной 2023 года.

Ожидается, что поездка немецких генералов в Киев придаст дополнительный импульс идущим в настоящий момент переговорам Украины и Германии, которые касаются военного сотрудничества.

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Оборона #Армия
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