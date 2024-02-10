Земные организмы оказались способны выжить на Марсе

Земные бактерии способны выжить в агрессивных условиях Марса, доказал эксперимент международной группы ученых.

Исследователи воссоздали марсианскую среду в лабораторных условиях. В частности, был сымитирован уникальный грунт Красной планеты, воссозданы низкие температуры, атмосфера без кислорода и радиация.

Затем в эту среду поместили четыре типа бактерий: Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae и Burkholderia cepacia. Интересно, что все они обладают способностью заражать человека.

Микроорганизмы продемонстрировали очевидную выживаемость — так, три из четырех типов бактерий сумели продержаться в суровой марсианской среде 21 день. При этом один из видов даже размножался и процветал.

Ученые отмечают, что случайно занесенные на Марс вместе с оборудованием бактерии могут выжить. В перспективе они начнут быстро мутировать. Если человечество в будущем организует на Красной планете базу, такие бактерии могут представлять угрозу для здоровья колонистов.