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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Земные организмы оказались способны выжить на Марсе

Источник:
Phys.org
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Земные бактерии способны выжить в агрессивных условиях Марса, доказал эксперимент международной группы ученых.

Исследователи воссоздали марсианскую среду в лабораторных условиях. В частности, был сымитирован уникальный грунт Красной планеты, воссозданы низкие температуры, атмосфера без кислорода и радиация.

Затем в эту среду поместили четыре типа бактерий: Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae и Burkholderia cepacia. Интересно, что все они обладают способностью заражать человека.

Микроорганизмы продемонстрировали очевидную выживаемость — так, три из четырех типов бактерий сумели продержаться в суровой марсианской среде 21 день. При этом один из видов даже размножался и процветал.

Ученые отмечают, что случайно занесенные на Марс вместе с оборудованием бактерии могут выжить. В перспективе они начнут быстро мутировать. Если человечество в будущем организует на Красной планете базу, такие бактерии могут представлять угрозу для здоровья колонистов.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ну смех без причины это всем известно что признак дурачины. Украина вон тоже много смеялась и на площадях...

mosquito__2010

Дак на недоумков это интервью и не рассчитано. А 120 миллионов как минимум по всему миру уже посмотрело....

Xander.Box

Это у тебя ненависть к самому себе и ко всем окружающих тебя людей

-Керя-

Пескову опять сказать нечего будет.