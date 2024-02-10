Названа самая популярная пицца россиян

«Маргарита» стала самой популярной пиццей у россиян, следует из результатов исследования компании «Атол».

Данные были получены на основе анализа обезличенных продаж пиццы за 2022–2023 годы. Согласно представленным на сайте компании данным, «Маргариту» покупали чаще всего — ее выбирает 34% россиян.

Второй по популярности оказалась «Четыре сыра» — ее выбрали 27% россиян. Также в тройке лидеров «Пепперони» — 9%. Следом идут «Ветчина и грибы» (7%), «Мясная» и «Цезарь» (по 4%), «Барбекю» и «Гавайская» (по 3%).

Оставшиеся 9% приходятся на другие виды популярного блюда. Отмечается, что всего исследование охватывает 8,5 миллиона чеков.