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Российские ракетоносцы пролетели у берегов Аляски

Источник:
Sibnet.ru
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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Продолжительность тренировочного полета составила более семи часов. Истребительное сопровождение ядерных ракетоносцев обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнуло оборонное ведомство.

Минобороны также отметило, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Ту-95 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения ядерным и обычным оружием целей в удаленных военно-географических районах и в тылу, если боевые действия ведутся в глубине континента.

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Оборона #Армия #Оружие
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