НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Германия утратит статус промышленной супердержавы

Источник:
Sibnet.ru
553 5

Промышленное производство в Германии снижается с 2017 года, после введения санкций против России этот процесс ускорился, в результате страна уже в ближайшее время утратит статус «промышленной сверхдержавы».

В некоторых отраслях спад идет постепенно и выражается в сокращении инвестиций или планов по расширению, тогда как в других он более заметен. При этом в ряде случаев производство закрывается совсем, пишет Bloomberg.

Основы промышленной системы Германии «рухнули как домино», пишет агентство. Так, США отдаляются от европейских союзников и начинают конкурировать с ними, а Китай сокращает импорт из Германии и тоже становится более серьезным конкурентом.

«Последним ударом» для некоторых производителей в отрасли тяжелой промышленности агентство называет прекращение поставок дешевого природного газа из России. Сильнее всего от этого пострадала химическая промышленность Германии.

Согласно недавнему опросу отраслевой ассоциации VCI, почти каждая десятая компания планирует остановить производственные процессы из-за неясных сроков перехода на использование водорода в качестве энергоносителя.

Еще по теме
Рост российской экономики удивил Financial Times
Серийный выпуск БПЛА «Охотник» в Новосибирске начнется в 2024 году
Мусороперерабатывающий завод в Хакасии построят за 3,6 млрд рублей
РКН проверит сообщения об утечке данных клиентов Альфа‑банка
смотреть все
Экономика #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден быстрый способ «сломать» Windows 11
Польша пригрозила ликвидировать Калининградскую область
Российский танкист пощадил экипаж Bradley из-за сына
Названа самая продаваемая игра 2023 года
Обсуждение (5)
Картина дня
Германия утратит статус промышленной супердержавы
Российские ракетоносцы пролетели у берегов Аляски
США назвали причину увольнения Залужного
Российские военные получили терминалы Starlink
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
54
Премьер Британии заявил о готовности отразить нападение России
43
Польша пригрозила ликвидировать Калининградскую область
41
Украина продлила военное положение и мобилизацию
37
Бойцы СВО получат новейшее антиматериальное оружие
36
Бориса Акунина заочно арестовали за призывы к терроризму