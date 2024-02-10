Германия утратит статус промышленной супердержавы

Промышленное производство в Германии снижается с 2017 года, после введения санкций против России этот процесс ускорился, в результате страна уже в ближайшее время утратит статус «промышленной сверхдержавы».

В некоторых отраслях спад идет постепенно и выражается в сокращении инвестиций или планов по расширению, тогда как в других он более заметен. При этом в ряде случаев производство закрывается совсем, пишет Bloomberg.

Основы промышленной системы Германии «рухнули как домино», пишет агентство. Так, США отдаляются от европейских союзников и начинают конкурировать с ними, а Китай сокращает импорт из Германии и тоже становится более серьезным конкурентом.

«Последним ударом» для некоторых производителей в отрасли тяжелой промышленности агентство называет прекращение поставок дешевого природного газа из России. Сильнее всего от этого пострадала химическая промышленность Германии.

Согласно недавнему опросу отраслевой ассоциации VCI, почти каждая десятая компания планирует остановить производственные процессы из-за неясных сроков перехода на использование водорода в качестве энергоносителя.