Казахстан вернул тотальный масочный режим

Власти Казахстана снова ввели масочный режим в медицинских учреждениях и рекомендовали носить маски в местах массового скопления людей, следует из постановления, подписанного главным государственным санитарным врачом Айжан Есмагамбетовой.

В частности, гражданам рекомендовали носить маски во всех видах транспорта, аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, торгово-развлекательных центрах, театрах, кинотеатрах, банках.

Обязательный масочный режим из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции ввели в здании мажилиса — нижней палаты парламента Казахстана. Заседания депутатов будут проходить в онлайн-формате.

По данным казахского Минздрава, в прошлом году в республике зарегистрировали чуть больше 12 тысяч случаев COVID-19. В январе в Казахстане был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2,5 раза по сравнению с декабрем прошлого года.